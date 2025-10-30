Shanghai Allist Pharmaceuticals A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Allist Pharmaceuticals A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Allist Pharmaceuticals A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Allist Pharmaceuticals A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,36 Milliarden CNY im Vergleich zu 957,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

