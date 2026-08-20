Shanghai Allist Pharmaceuticals A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Allist Pharmaceuticals A ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Allist Pharmaceuticals A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,74 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Allist Pharmaceuticals A einen Umsatz von 1,28 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at