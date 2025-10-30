Shanghai Anlogic Infotech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Anlogic Infotech A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 144,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 178,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at