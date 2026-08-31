Shanghai Anlogic Infotech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Anlogic Infotech A lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 266,2 Millionen CNY gegenüber 130,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at