02.03.2026 06:31:29

Shanghai Anlogic Infotech A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Anlogic Infotech A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 CNY. Im Vorjahr waren -0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Anlogic Infotech A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 520,00 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 651,62 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen