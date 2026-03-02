Shanghai Anlogic Infotech A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Anlogic Infotech A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 CNY. Im Vorjahr waren -0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Anlogic Infotech A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 520,00 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 651,62 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at