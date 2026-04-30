Shanghai Anlogic Infotech A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Anlogic Infotech A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,83 Prozent auf 165,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at