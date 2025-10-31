Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 161,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 145,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at