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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 175,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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