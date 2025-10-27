Shanghai AtHub hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai AtHub hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0,05 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai AtHub mit 0,050 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 404,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 430,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at