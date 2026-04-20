Shanghai AtHub: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai AtHub hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,69 Prozent zurück. Hier wurden 479,9 Millionen CNY gegenüber 537,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,190 CNY. Im Vorjahr waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai AtHub mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at