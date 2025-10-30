|
Shanghai Automation Instrumentation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Automation Instrumentation ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Automation Instrumentation die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Automation Instrumentation ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent auf 148,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
