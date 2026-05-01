Shanghai Automation Instrumentation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Automation Instrumentation hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,41 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at