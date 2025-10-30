Shanghai Automation Instrumentation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Automation Instrumentation stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Automation Instrumentation einen Umsatz von 1,05 Milliarden CNY eingefahren.

