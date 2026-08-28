Shanghai Automation Instrumentation präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Automation Instrumentation äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,19 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at