15.04.2026 06:31:29

Shanghai Automation Instrumentation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Automation Instrumentation veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,97 Prozent zurück. Hier wurden 583,2 Millionen USD gegenüber 988,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 0,050 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Automation Instrumentation 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 28,18 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Shanghai Automation Instrumentation 1,54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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