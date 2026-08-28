Shanghai Automation Instrumentation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Automation Instrumentation präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 175,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Automation Instrumentation 160,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at