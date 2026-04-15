Shanghai Automation Instrumentation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Automation Instrumentation hat am 13.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Shanghai Automation Instrumentation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,14 Milliarden CNY – eine Minderung von 41,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,10 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,380 CNY. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,26 Prozent zurück. Hier wurden 7,94 Milliarden CNY gegenüber 11,06 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at