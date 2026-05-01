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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Automation Instrumentation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Automation Instrumentation veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Automation Instrumentation in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 203,2 Millionen USD im Vergleich zu 217,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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