Shanghai Automation Instrumentation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Automation Instrumentation präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,310 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Automation Instrumentation im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Automation Instrumentation 1,06 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at