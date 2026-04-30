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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,13 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 471,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 489,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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