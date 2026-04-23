Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 594,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 603,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,460 CNY gegenüber 0,560 CNY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,14 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at