Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 617,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 575,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at