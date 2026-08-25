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25.08.2026 06:31:29
Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 617,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 575,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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