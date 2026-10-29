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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Awinic Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Awinic Technology A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Awinic Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Awinic Technology A 766,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 806,9 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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