Shanghai Awinic Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Awinic Technology A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,51 CNY gegenüber 0,380 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 806,9 Millionen CNY – ein Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Awinic Technology A 784,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at