Shanghai Awinic Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Awinic Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Shanghai Awinic Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 677,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 566,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,36 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,85 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 CNY sowie einen Umsatz von 3,09 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at