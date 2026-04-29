Shanghai Awinic Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Awinic Technology A veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 646,5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 639,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at