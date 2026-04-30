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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Baolong Automotive A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Baolong Automotive A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,33 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Baolong Automotive A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,24 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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