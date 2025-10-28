Shanghai Baosight Software hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Baosight Software hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Baosight Software 326,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 420,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,65 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at