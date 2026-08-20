Shanghai Baosight Software hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Baosight Software hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,27 Prozent auf 2,99 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at