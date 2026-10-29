Shanghai Baosight Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Baosight Software stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Baosight Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,62 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,34 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,100 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,62 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at