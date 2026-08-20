Shanghai Baosight Software informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Baosight Software hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Baosight Software 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 439,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at