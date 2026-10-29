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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Baosight Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Baosight Software ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Baosight Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosight Software ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 388,5 Millionen USD gegenüber 326,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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