Shanghai Baosight Software veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Baosight Software hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,43 Prozent auf 2,34 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,150 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,65 Milliarden CNY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at