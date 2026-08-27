Shanghai Baosteel Packaging hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Baosteel Packaging hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Baosteel Packaging einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,67 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at