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28.04.2026 06:31:29
Shanghai Baosteel Packaging stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Baosteel Packaging hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosteel Packaging ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Baosteel Packaging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,44 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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