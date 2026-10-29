Shanghai Baosteel Packaging zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Baosteel Packaging präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,19 Prozent auf 2,86 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,31 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at