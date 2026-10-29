Shanghai Beite Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Beite Technology hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Beite Technology im vergangenen Quartal 679,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Beite Technology 598,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at