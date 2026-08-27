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27.08.2026 06:31:29
Shanghai Beite Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Beite Technology stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Beite Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 618,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 571,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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