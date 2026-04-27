Shanghai Belling: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Belling hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 604,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 467,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at