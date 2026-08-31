Shanghai Belling: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Belling präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,04 Prozent auf 1,00 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 878,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at