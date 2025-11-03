Shanghai Belling zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Belling hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 865,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 759,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at