Shanghai Bloom Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Bloom Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Bloom Technology A 1,60 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Shanghai Bloom Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 399,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,13 CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Bloom Technology A 3,71 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,35 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at