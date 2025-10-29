Shanghai Bloom Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Bloom Technology A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Shanghai Bloom Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,880 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 228,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Bloom Technology A 211,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at