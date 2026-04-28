Shanghai Bolex Food Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Bolex Food Technology A gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Bolex Food Technology A 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 800,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 721,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,660 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Bolex Food Technology A 0,580 CNY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,92 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,64 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at