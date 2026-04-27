Shanghai Bolex Food Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Bolex Food Technology A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Shanghai Bolex Food Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 668,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 776,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at