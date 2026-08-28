Shanghai Bright Power Semiconductor A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Bright Power Semiconductor A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Shanghai Bright Power Semiconductor A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 108,37 Prozent auf 843,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 404,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at