Shanghai Bright Power Semiconductor A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Bright Power Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,81 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Bright Power Semiconductor A 0,060 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 160,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 385,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at