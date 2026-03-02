Shanghai Bright Power Semiconductor A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Bright Power Semiconductor A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Bright Power Semiconductor A mit einem Umsatz von insgesamt 452,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,93 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,400 CNY, nach -0,380 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shanghai Bright Power Semiconductor A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at