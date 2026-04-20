Shanghai Bright Power Semiconductor A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Bright Power Semiconductor A ließ sich am 18.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Bright Power Semiconductor A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY gegenüber -0,080 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 608,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 326,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at