|
20.04.2026 06:31:29
Shanghai Bright Power Semiconductor A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Bright Power Semiconductor A ließ sich am 18.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Bright Power Semiconductor A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY gegenüber -0,080 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 608,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 326,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!