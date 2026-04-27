Shanghai Carthane: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Carthane lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Carthane mit einem Umsatz von insgesamt 163,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at